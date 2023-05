«Servono famiglie per minori stranieri non accompagnati» L’appello del Comune di Bergamo

Leggi Anche Il governo di destra inglese valuta un tetto ai prezzi alimentari a sostegno delle. Insorge la GDO: 'Scaffali vuoti' La minore quantità di lavoro, insieme a retribuzioni orarie ...Al momento nessun conferma perchérisorse economiche e solo in autunno, quando sarà presentata la Nadef, Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza, si saprà se ci sono i soldi ......Salerno sud è arrivata al limite della sostenibilità per il personale medico e le... "Per chi vive nel tunnel del disagio mentaleservizi, presenza, vicinanza, non lettere di ...

«Servono famiglie per minori stranieri non accompagnati». L'appello ... L'Eco di Bergamo

"Certamente tutti questi soldi non li metterebbero la Regione Lazio e i cittadini laziali, ma il Bambino Gesù che avrebbe in quel caso il legittimo interesse di offrire un servizio ancora più all’avan ...Creata dall’ospedale pediatrico Bambino Gesù, “Popòapp” individua la colestasi neonatale grazie a un algoritmo che analizza il colore delle feci da 0 a 3 mesi di vita su una foto del pannolino ...