Serie turca Güvercin

Leggi su serietvinpillole

(Di mercoledì 31 maggio 2023) La è andata in onda sul canale turco Star Tv dal 24 novembre 2019 al 28 ottobre 2020. Purtroppo questaè classificata come cancellata dal canale di provenienza. Per capire i motivi delleturche che vengono cancellate, dai un occhiata al rating. Indice Trama Cast Trama Bedir Kavvi è finalmente rilasciato dalla prigione dopo aver trascorso quindici anni dietro le sbarre per un omicidio che non ha commesso: quello del suo caro amico Ahmet Cibranoglu. Durante tutto questo tempo, ha vissuto nella tristezza per la perdita del suo migliore amico e ha subito una punizione ingiusta. Ora, il suo unico obiettivo è ricostruire la sua vita insieme a sua moglie e i suoi figli, Zuluf e Muslum. La notizia della sua liberazione scuote la villa della famiglia Cibranoglu, come una vera e propria bomba. Okkes, il figlio più giovane della ...