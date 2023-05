Serie A | le designazioni arbitrali della 38ª giornata

Il designatore arbitrale dellaA ha comunicato ufficialmente gli arbitri della 38esima giornata del campionato Il designatore arbitrale dellaA ha comunicato ufficialmente gli arbitri della 38ª giornata del campionato italiano di calcio. Ecco il comunicato. SASSUOLO ...LEARBITRALI DELLA 38ESIMA GIORNATA DIA SASSUOLO " FIORENTINA Venerdì 02/06 h. 20.30 MARCHETTI AFFATATO " MORO IV: PRONTERA VAR: DOVERI AVAR: AYROLDI TORINO " ...ha reso note ledi Brescia - Cosenza, match valido per il playout di ritorno dellaBKT: BRESCIA - COSENZA h. 20.30 Massa Meli - Alassio IV: La Penna VAR: Mazzoleni AVAR: ...

SERIE A TIM - Designazioni 38ª Giornata - Associazione Italiana ... A.I.A - Associazione Italiana Arbitri

Per offrire un'esperienza di navigazione ottimizzata e in linea con le tue preferenze, Spezia Calcio utilizza cookie per personalizzare contenuti e annunci, per fornire funzionalità dei social media e ...Arbitro Parma Cagliari, l’Associazione Italiana Arbitri ha reso note le designazioni per il ritorno delle semifinali playoff L’AIA (Associazione Italiana Arbitri) ha reso note le designazioni arbitral ...