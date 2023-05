Serie A | giornata 38 | 3 portieri da schierare al fantacalcio

Leggi su 11contro11

(Di mercoledì 31 maggio 2023) La stagione è ormai agli sgoccioli, ma per alcuni fanta-allenatori ci si gioca ancora il tutto per tutto. Ecco allora i 3daalper la38 diA, analizzando il palinsesto. Uno dei match più interessanti può essere quello di Sassuolo-Fiorentina, anticipo del Venerdì sera. Poi si passa ad Atalanta e Roma, ancora in corsa per un pezzo d’Europa (non più però per la Champions League), che affronteranno Monza e Spezia. Inter e Milan, certe del loro posizionamento, chiuderanno con Torino ed Hellas Verona. Trasferta insidiosa per la Juventus in casa dell’Udinese e festa grande allo Stadio Diego Armando Maradona per il Napoli, contro la Sampdoria. Trasferta ad Empoli per una Lazio che sogna in grande per il prossimo anno.A, ...