Serie A 22 23 | 37^ giornata | le decisioni del Giudice Sportivo

(Di mercoledì 31 maggio 2023) All’indomani della 37^diA, ilha reso noti i propri provvedimenti in vista dell’ultimo turno della stagione 2022-2023. In particolare sono 7 i calciatori squalificati, tra i quali spiccano 2 espulsi. Questi sono Giulio Donati del Monza e Marvin Zeegelar dell’Udinese, i quali, di conseguenza, saranno costretti a saltare le rispettive partite contro Atalanta e Juventus. Assenza eccellente anche in casa Napoli, che in vista del match contro la Sampdoria dovrà fare a meno di Kim Min-jae, che partiva da uno status di diffidato ed è stato nuovamente ammonito a Bologna, che, a propria volta, a Lecce dovrà rinunciare a Nicolas Dominguez. Chiudono l’elenco Tonny Vilhena della Salernitana, Kristian Thorstvedt del Sassuolo, sanzionato anche con 2.000 euro di ammenda, e Jaka Bijol dell’Udinese, ...

Serie A, 37^ giornata: orari, arbitri e squalificati Sky Sport

