(Di mercoledì 31 maggio 2023)in attesa del suo secondo figliosuiil suo, ironizzandoci su, in un modo che però non tutti hanno trovato elegante. La campionessa di tennis , che si trova in ...

in attesa del suo secondo figlio mostra sui social il suo pancione , ironizzandoci su, in un modo che però non tutti hanno trovato elegante. La campionessa di tennis , che si trova in ...Soprannominata The Queen e considerata una delle migliori tenniste di tutti i tempi,si sta attualmente godendo una vacanza in Italia. Nella giornata di ieri, lunedì 29 maggio 2023, l'ex tennista ha pubblicato un post su Instagram contenente due differenti fotografie, ...Sfortunata al gioco Garbine Muguruza ha vinto il Roland Garros nel 2016 - battendo- e Wimbledon l'anno dopo, ma quest'anno non sarà né a Parigi né a Londra. Dopo una serie di costernanti sconfitte, a 29 anni, scivolata oltre il numero 160 del ranking, lei che è ...

Serena Williams mostra il pancione sui social: «Sto cercando di capire se il bambino è davanti o dietro» leggo.it

Serena Williams in attesa del suo secondo figlio mostra sui social il suo pancione, ironizzandoci su, in un modo che però non tutti hanno trovato elegante. La campionessa di tennis, che ...La copertina su Vogue e l’annuncio: è il momento di cambiare L’annuncio dell’atteso ritiro è glamour, ma viste le circostanze ci sta: un post su Instagram accompagnato dalla copertina di Vogue con ...