Senza progetto Penna sinistra scarica Schlein | è il colpo di grazia?

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Il risveglio è stato brusco: i bastioni rossi caduti, il secondo turno che non favorisce più come un tempo la, il mito del buon governo degli amministratori locali progressisti sfatato, l'affluenza che per la prima volta falcidia il Pd. Insomma, un dramma. Perché va bene che Elly è segretaria da poco più di 90 giorni, ma un tonfo di queste dimensioni non se l'aspettava nessuno («Mamma mia che botta!», ammette l'Unità). Così, dopo l'ubriacatura post primarie – «Ci liberi al più presto da questa massa di incompetenti!», imploròCarlo De Benedetti, editore di Domani, lo scorso 1° aprile, alla festa del quotidiano – è già arrivato il tempo della ritirata. Contrordine, compagni: forse abbiamo sopravvalutato Elly. Quando è troppo, del resto, è troppo. E il crollo nell'Italia centrale, storico bacino elettorale del Pd, è troppo. «Non bastano ...

... Sepe ha indicato alla diocesi le linee di unpastorale a lungo termine; in pratica la ... È stato sempre difficile vedere il cardinale di Napoligruppi di persone o addirittura una folla ...Vogliamo ricordare al gruppo consiliareCivico che il Regolamento per il funzionamento del ...se non il Consiglio Comunale per discutere e dibattere in maniera ordinata e corretta...Davvero pensi che i dinghy doppi stiano languendo Sì,dubbio in Italia i numeri dei doppi ... Qual è il tuodel passato ai cui sei più legato e perché E' difficile sceglierne uno dal ...

Elly Schlein scaricata dalle penne di sinistra: "Senza progetto" Liberoquotidiano.it

A Siena vanno in scena gli ‘Oscar’ della sicurezza: questo pomeriggio premiate le aziende vincitrici del contest Safety Factory Challenge ...Ultimo Consiglio Comunale andato in scena a Decollatura animato dal gruppo di minoranza "Progetto Civico" per Decollatura che ha messo ...