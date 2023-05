Un'area circoscritta, in una zona boschiva, vicina a un campo da baseball non lontano a, nel milanese. È a circa 2 chilometri di distanza dalla zona che verrà nuovamente perlustrata ...la......, Giulia Tramontano sparita dopo aver scoperto il tradimento del fidanzato: era incinta anche l'altra Da quanto risulta, il fidanzato avrebbe avuto una relazione parallela con un'altra, ...... la 29enne, incinta di 7 mesi, scomparsa tra la sera di sabato e domenica scorsa da. Dalle ... Nelle ore precedenti la giovane avrebbe visto per la prima volta lacon cui il compagno avrebbe ...

Senago, donna incinta scomparsa: ricerche nel parco delle Groane | Prima di sparire una lite con il fidanzato TGCOM

L'altra donna Ciò che al momento è emerso nell'inchiesta ... dal Napoletano sono piombati a Senago a casa del fidanzato con cui avrebbero discusso e sarebbero arrivati anche alle mani. Intanto, nel ...Per l’intera giornata di mercoledì 31 maggio, a Senago e nelle zone limitrofe, le forze dell’ordine hanno cercato la giovane donna. La sparizione di Tramontano è stata denunciata nella giornata di ...