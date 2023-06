Sei maxischermi all' Olimpico per seguire la finale di Europa League

(Di mercoledì 31 maggio 2023) AGI - I tifosi della Roma sono pronti all'appuntamento più atteso con ladicol Siviglia. C'è chi è andato a Budapest e c'è chi invece resta nella Capitale ma vuole continuare a respirare lo spirito dello stadio. Sport e Salute su richiesta del club giallorosso apre lo Stadioper i tifosi giallorossi che vogliono vedere - come accaduto lo scorso anno in Conference- laditutti insieme. Per questo sono stati montati sei(2 Tevere, 2 Monte Mario, 1 Nord, 1 Sud) allestiti sui quali viene trasmessa la partita contro il Siviglia. Il terreno di gioco, che dovrà ospitare l'ultima partita della Roma di campionato il 4 giugno con lo Spezia, è protetto con una speciale ...

In 60mila all' Olimpico per assistere alla finale di Europa League tra Roma e Siviglia grazie ai maxischermi posizionati all'interno dello stadio. Dalla gioia irrefrenabile al gol di Dybala alla delusione per l'autorete di Mancini , infine la rabbia e lo sconforto per il rocambolesco ...

