Scurria FdI | ”Italia modello assoluto in Ue per riciclo e riutilizzo plastica”

Leggi su sbircialanotizia

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Bisogna ricordare che l’è unnell’Unione Europea, sia per quanto concerne ilche in merito aldella“Bisogna ricordare che l’è unnell’Unione Europea, sia per quanto concerne ilche in merito aldella. Basterebbe ascoltare i nostri imprenditori e le nostre istituzioni per comprendere come i dati rilevati siano migliori anche rispetto ai più reclamizzati paesi scandinavi. La normativana non dovrebbe far altro che seguire quello che le imprese ci hanno consegnato in questi anni, per proporre poi le stesse istanze a Bruxelles rendendo felice tutta l’Unione ...