Scuola e mondo del lavoro | un “legame covalente” | studenti nelle aziende chimiche e plastiche per allenare le conoscenze

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Bergamo. In chimica, i legami covalenti sono legami nei quali due atomi mettono in comune delle coppie di elettroni. Non è un caso, dunque, che quell’immagine sia finita per rappresentare il raccordo che deve esistere ed essere sempre più stretto tra lae ildel, dando il nome all’innovativa e inedita iniziativa che ha visto coinvolti Confindustria, con i gruppi merceologici dei Chimici e delle Materiee Gomma, l’Università di Bergamo, i tre istituti a indirizzo chimico della nostra provincia (Natta di Bergamo, Marconi di Dalmine e Archimede di Treviglio) e l’Istituto Erba di Castellana Grotte, in provincia di Bari, gemellato col Natta. Nato con l’obiettivo di rafforzare la relazione trae imprese, il progetto si articola in tre anni, accompagnando circa 200 ragazzi ...