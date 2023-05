Scudetto Napoli | Paola Saulino mantiene la promessa | girerà nuda per le strade della città

(Di mercoledì 31 maggio 2023)la. L’influencer e showgirl aveva annunciato di fare un tour in autobusper lepartenopea in caso di vittoria delloda parte degli azzurri e con il tricolore arrivato ormai da quasi un mese tutto ciò diventerà realtà, con una novità però. Domenica, a partire dalle 14.30, la, ma a piedi, in mezzo alla folla per gioire e godere insieme ai tifosi di questo terzo titolo di campione d’Italia del. Sfilerà senza vestiti e come mamma l’ha fatta a partire da Fuorigrotta e fino allo stadio dove alle 18.30 inizierà la partita contro la Sampdoria: “Certi momenti vanno celebrati, forza ...

Non mancherà poi un momento per festeggiare il recentecon l'incursione onstage del Presidente Aurelio De Laurentiis e i campioni della SCCGiacomo Raspadori, Khvicha Kvaratskhelia e ...... presso la sede della Pastorale carceraria dell'arcidiocesi di, alla via Buonomo 38 - 41, il periodico "Liberi di Informare, fuori ma dentro il carcere "", numero celebrativo ...(Photo by Alberto PIZZOLI / AFP) Se non ce la fate più ad ascoltare frasi trite e ritrite, dense di ipocrisia e retorica stantia e insopportabile sullodel, allora non dovete perdervi ...

Festa Scudetto Napoli, svelati gli ospiti della serata al Maradona AreaNapoli.it

Stefano De Martino ed Emma Marrone in televisione insieme: ecco dove e quando li rivedremo, il programma in onda su Rai2.Sergio Conceicao torna dunque nel mirino del Napoli. Il patron azzurro Aurelio De Laurentiis ci aveva pensato due anni fa in modo serio prima di puntare su Spalletti e ora è nuovamente affascinato dal ...