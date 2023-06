(Di mercoledì 31 maggio 2023) È in edicola il nuovo Internazionale Kids. In questo numero: come ottenere una calligrafia da sballo, l’intelligenza dei dinosauri, calzini nello spazio, a Hong Kong spariscono le insegne al neon, e molto altro. Leggi

Alle 20.30 un Rigamonti completamente pieno accoglierà il Cosenza per quella che sarà l'ultima partita di una stagione tribolata il cui finale rimane però da. Si parte con l'handicap del ...Per ricevere informazioni dettagliate e confermare la propria presenza alla conferenza è possibile contattare lo 011 0466223 o il 327 4915008 oppurea info@psicodizione.it. Dagli ...Da diverse settimane Luca mi diceva di volerdi premi, e in particolare del perché i grandi premi del cinema occidentale rimangono impervi alle donne persino dopo il presunto cataclisma del ...

Scrivere - Martina Recchiuti Internazionale

La PEC è lo strumento migliore per inviare la disdetta di contratti e servizi a Sky, TIM, Vodafone e altre compagnie: ecco come usarla e le procedure utili ...Da Miami, da dove è appena rientrato, ad Avellino, per un evento che rimarrà scolpito nella storia del cinema irpino. Vittorio Storaro, tra i più importanti direttori ...