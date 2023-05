Scontro in tv tra Giordano e l’ecoattivista “Lei è un corrotto” “Ci vediamo in tribunale” video

Leggi su secoloditalia

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Botta e risposta incandescente a Quarta Repubblica, il talk show di Nicola Porro tra il giornalista Marioe Miriam Falco di Ultima Generazione. Al centro dell’infuocato confronto le presunte verità scientifica esibite dagli ambientalisti con una sorta di fanatismo parareligioso. Miriam Falco ha detto che è la scienza a fare previsione catastrofiche sul futuro el’ha contraddetta accusando il movimento di Ultima Generazione di fare gli interessi di chi vuol far pagare i costi del cambiamento climatico alle persone. “Siete servi sciocchi nelle mani di chi vi paga”, ha detto. “La sua è solo retorica – ha urlato Miriam Falco – pensi che noi non siamo nemmeno a conoscenza di questi finanziamenti…”. “E allora informatevi, siete servi sciocchi e inutili”. “Io a lei non darei nemmeno un secondo in tv – ha accusato ...