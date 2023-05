Scomparsa a Senago | una vicina di Giulia Tramontano | Ho visto il compagno piangere disperato

... a partire dalle 19 in poi, in un'area più circoscritta le ricerche di Giulia Tramontano, la 29enne, incinta di 7 mesi,tra la sera di sabato e domenica scorsa da, nel Milanese. In ...commenta ' L'ho visto ieri, piangeva era disperato ', a ' Pomeriggio Cinque ' una vicina di Giulia Tramontano descrive così Alessandro, il compagno della 29enne incinta(Milano). 'Mi ha detto che domenica mattina era andato a lavorare presto. Quando è tornato a casa non l'ha più ritrovata e ha fatto la denuncia ', continua la donna intervistata a ...... a scriverlo in un nuovo post sui social è Chiara Tramontano, la sorella di Giulia, la 29enne incinta di sette mesi ,tra la sera di sabato e domenica scorsa da, nel Milanese. ...

Senago, donna incinta scomparsa: ricerche in zona più circoscritta | Tra le ipotesi anche quella di istigazione al suicidio TGCOM

Nuove ricerche specifiche per risolvere il giallo di Giulia Tramontano, la 29enne di Senago, incinta di 7 mesi,"di cui non si hanno più notizie certe da sabato sera. Le ricerche si concentreranno in u ...La 29enne Giulia Tramontano è scomparsa nella notte tra sabato e domenica 28 maggio. La Procura ora indaga anche per femminicidio o istigazione al suicidio, con le ricerche concentrate in un’area ...