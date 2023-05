Sclerosi multipla | quasi un paziente su 2 non riceve assistenza adeguata

Roma, 31 mag. - Quasi 1 persona su 2 conriceve meno assistenza di quanto avrebbe bisogno; una su 3 lamenta tempi di attesa molto lunghi per la risonanza magnetica e segnala che gli effetti della pandemia si fanno ancora ...Roma, 31 mag. - A un anno dal lancio della versione rinnovata della Carta dei diritti delle persone cone patologie correlate, il 30 maggio 2022, da parte di Aism, Associazione italiana, continua la raccolta d firme sul sito agenda.aism.it. Le firme per la ...31 Maggio 2023 AISM, Associazione italiana, con la mozione #1000azionioltrelaSM 2023, presentata oggi in Senato, ha chiesto equità e garanzia di accesso ai servizi per la malattia sul territorio nazionale, superando le forti ...

Perugia, malata sclerosi multipla denuncia Ausl per non risposta su suicidio assistito TGCOM

