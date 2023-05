Sclerosi Laterale Amiotrofica | nuove prospettive di trattamento

Dopo 25 anni si è alle soglie di una nuova fase nel trattamento della SLA - laAmiotrofica - che in Europa vede una sola terapia autorizzata dall'autority del farmaco. L'Ema sta infatti esaminando la domanda di autorizzazione di un nuovo trattamento per questo ...Laamiotrofica, considerata ancora rara, in Italia colpisca circa 6 persone ogni 100mila e in Europa (compreso il Regno Unito) si stima che vivano più di 30.000 persone con la Sla. ...Esperti e operatori territoriali si sono confrontati sulla cura dellaamiotrofica (Sla) nel workshop 'Criticalities in Als. From disease characterization to clinical trial design'. L'appuntamento formativo promosso dai Centri clinici Nemo si è svolto ...

Benedetta Signorini racconta dell'indimenticato padre Gianluca, bandiera del Genoa scomparso nel 2002 a causa della sclerosi laterale amiotrofica.