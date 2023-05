(Di mercoledì 31 maggio 2023) "Stiamo ancora aspettando la nomina del" per la ricostruzione delle zone alluvionate. "chi conosce ie non si potrebbero capire scelte diverse se non dettate da interessi ...

..."chi conosce i territori e non si potrebbero capire scelte diverse se non dettate da interessi di bottega o politici. Il governo faccia in fretta". Lo ha detto la segretaria del Pd Elly...Ellyha parlato anche della devastante alluvione che ha colpito l' Emilia Romagna e del ... La leader dem indica il nome del presidente della Regione Stefano Bonaccini : "chi conosce i ...La segretaria dem in diretta Instagram: "Siamo qui per restare, il cambiamento non è un pranzo di gala. L'alluvioneun commissario che conosca il ...

Schlein, serve un commissario che conosca i territori - Politica Agenzia ANSA

Elly Schlein incassa. E rilancia ... aspettando la nomina del Commissario perché i territori e le comunità colpite non possono aspettare. Serve chi conosce i territori, serve chi ha già lavorato con ...Roma, 31 mag - “Oggi in Parlamento la destra ha affossato una mozione del Partito democratico sul caro affitti, che chiedeva di assicurare gli impegni del Pnnr per avere più alloggi pubblici per stude ...