Scherma | le convocate dell’Italia nel fioretto femminile a Tbilisi | Alice Volpi guida il gruppo azzurro

Leggi su oasport

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Un appuntamento importante per ottenere punti in chiave qualificazione alle Olimpiadi di Parigi 2024. Il riferimento è alla Coppa del Mondo di, nello specifico il. L’Italia, da sempre, è grande protagonista di questa disciplina e l’obiettivo è quello di massimizzare il risultato per lanciare la volata che porterà all’evento a Cinque Cerchi nel migliore dei modi. Come riportato dal sito del Coni, il Commissario Tecnico Stefano Cerioni ha convocato per la tappa di, in Georgia, dodici azzurre, nell’appuntamento in programma dal 2 al 4 giugno. Allo stato attuale delle cose,, Francesca Palumbo, Martina Batini e Erica Cipressa sono già sicure di un posto nel tabellone principale. Discorso diverso per Martina Favaretto, Camilla Mancini, Martina ...