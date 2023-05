Scherma | Coppa del Mondo | le convocate dell’Italia per la tappa di Tbilisi Alice Volpi guida le azzurre

Leggi su oasport

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Nel weekend del 2-4 giugno tornerà in scena ladel2023 di. La massima competizione internazionale itinerante farà(Georgia) per una prova di fioretto femminile, evento valevole per il percorso di qualificazione alle Olimpiadi di Parigi 2024. L’Italia punta a essere grande protagonista a due settimane dal Grand Prix di Shanghai chiuso con il secondo posto di Martina Batini. Il CT Stefano Cerioni ha convocato sette, Francesca Palumbo, Martin Batini ed Erica Cipressa sono già ammesse al tabellone principale delle migliori 64 in base al ranking, mentre Martina Favaretto, Camilla Mancini e Martina Sinigalia proveranno a raggiungerle attraverso le qualificazioni. Il quartetto che disputerà la prova a ...