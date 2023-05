Sbalzato sull' asfalto dopo lo schianto contro un autocarro | morto motociclista

La Procura, che sta indagando'ipotesi di omicidio stradale, ha disposto l'autopsia solo sul ... di 22 anni, ricoverato in prognosi riservata dopo essere statofuori dall'abitacolo della ...... di origini tricasine, era in sella alla sua Yamaha, quando si è scontrato con la parte posteriore di una Citroen DS4, venendodalla sella per poi terminare rovinosamente'asfalto. ...Il centauro è statodalla scooter finendo'asfalto, ed è morto sul colpo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e un'ambulanza del 118, ma ormai per il 51enne non c'era più ...

Perde il controllo dell'auto e si ribalta, Giovanna Ragosta muore a ... Fanpage.it

Un grave incidente si è verificato nel pomeriggio di martedì (30 maggio) a Rimini, sulla Statale 16 Adriatica, all'altezza di Rivazzurra. La carreggiata è stata chiusa in entrambe le direzioni per per ...Nulla da fare per il Marco Monteventi, vittima di un incidente ieri pomeriggio. Stanotte il decesso dopo il ricovero in ospedale ...