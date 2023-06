Santoro attacca Fazio e Annunziata | «Non li sopporto Sono stati il perno di una politica in Rai fatta di esclusione degli altri»

Leggi su davidemaggio

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Michele- DiMartedì Gli addii alla Rai di Fabioe Luciacontinuano a far discutere e tra le tante voci si alza quella di Michele, che si scaglia contro i due ormai ex volti di Rai 3. Il giornalista e conduttore, ospite a DiMartedì, c’ha tenuto comunque a precisare come a suo dire, con le due uscite, “la Rai abbia avuto una perdita editoriale perchédue professionisti molto validi”. Poi, però, l’affondo: “Io non li, nessuno dei due (…) Le narrazioni che fannosempre un po’ farlocche“., in merito al saluto dinell’ultima puntata di Che Tempo Che Fa, ricorda che i “40 anni bellissimi” da lui trascorsi in Raiinterrotti da ...