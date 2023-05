Santoro a La7 | “Annunziata e Fazio? Narrazioni farlocche Erano il perno di una Rai da sempre fatta di esclusioni e di pensiero omologato”

(Di mercoledì 31 maggio 2023) “Fabioe Lucia? Sono convinto che la Rai come azienda abbia avuto una perdita editoriale, perché sono due professionisti molto validi. Ma io non sopporto nessuno dei due“. Sono le parole di Micheleche, a Dimartedì (La), si esprime sulla decisione dei due colleghi, soffermandosi su un lungo flashback risalente all’editto bulgaro di Silvio Berlusconi. “Innanzitutto – spiega– ledie disonoun po’ha detto che è stato 40 anni ininterrotti in Rai e giustamente Daniele Luttazzi ha ricordato che non è vero, perché lui lasciò l’azienda per andare a lavorare a La7, che all’epoca era proprietà di Telecom. Non fece nemmeno una puntata, quella ...

Non è vero che Fazio è stato 40 anni ininterrotti in Rai, è andato via a lavorare aquando era di Telecom, non ha fatto nemmeno una puntata...", dice, a Di Martedì, ricordando il progetto ...contesta quel racconto vittimista: Le narrazioni che fanno - dicea DiMartedì su- sono sempre un po' farlocche . Non è vero che Fazio è stato 40 anni ininterrotti in Rai, è ...Per la Rai gli addi di Fabio Fazio prima e Lucia Annunziata dopo sono stati certamente una perdita "perché sono professionisti validi" dice Micheleche però a DiMartedì sutaglia corto sui due: "Io non sopporto nessuno dei due". Al giornalista con una lunga e travagliata esperienza in Rai commenta con la solita schiettezza le ...

Santoro senza filtri su Fazio e Annunziata: "Non li sopporto" La7

Sulla collega di Mezz'Ora in più dice: "Si ricordi che è stata presidente di garanzia con Berlusconi premier dopo il famoso editto bulgaro" ...A DiMartedì Santoro si scaglia contro Fazio: "Nel 2003 io non rientrai in Rai, lui sì. La politica voleva che tornasse". Sulla Annunziata: "E' stata presidente di garanzia quando a governare era Berlu ...