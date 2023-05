Sanità Francesco Rocca | Il Forlanini merita una seconda vita

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 31 maggio 2023) – “Ildeve rinascere. Da troppi anni è abbandonato esicuramente una”. Lo ha detto il presidente della Regione Lazio,(nella foto) intervistato dal Corriere della Sera. “Stiamo verificando la fattibilità del percorso avviato dalla precedente Giunta – ha aggiunto– Non abbiamo ereditato alcun atto amministrativo vincolante e l’unico nostro interesse è quello di trovare lo spazio adeguato all’importanza di una struttura come quella del Bambino Gesù. La mia Giunta non è pregiudizialmente contraria a questa come ad altre ipotesi. È stato istituito un tavolo di confronto a Palazzo Chigi, in particolare con il sottosegretario Mantovano, per capire come muoversi”. (Red/ Dire)