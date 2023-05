Commenta per primo Poteva andare peggio, come giornata. Dopo aver bucato una gomma in autostrada, con un probabile accenno di infezione da puntura di ragno sulla pancia, finalmente è arrivata la sera. ...Commenta per primo Ti svegli alla mattina che sei a maggio, e vai a dormire alla sera che ti senti ad ottobre. Sampdoria - Empoli è una per nulla stimolante partita di primavera inoltrata, ma potrebbe ...Commenta per primo Adesso che avete confezionato il delitto perfetto, adesso che siete riusciti a portare a termine un piano diabolico iniziato il 10 giugno del 2012, il giorno dopo Varese, fate ...

Sampmania: il Sampmania che non pensavo più di scrivere Calciomercato.com