Sampdoria | il comunicato dei tifosi | 'Grazie a Radrizzani e Manfredi | ora ripartiamo da noi'

Andrea Radrizzani, prossimo patron della Sampdoria, ha diffuso un comunicato ufficiale in merito alle prossime mosse del Leeds. Andrea Radrizzani ha diffuso un comunicato in merito alla retrocessione del Leeds e alla futura strategia del club. Massimo Ferrero cede la Sampdoria a Radrizzani e Manfredi.

U.C. Sampdoria: comunicato stampa del 30 maggio 2023 - U.C. Sampdoria.it

Ricominciamo da qui, da NOI. Da tutti quei sampdoriani che sono rimasti vicini all'Unione Calcio Sampdoria. Non sappiamo quale sia il valore economico della società, ma sappiamo che il valore di ogni ...Massimo Ferrero, in una intervista telefonica a Telenord, ha confermato di aver "venduto la Sampdoria". Adesso la Sampdoria "e' di Radrizzani". Lascia dunque la Sampdoria l'imprenditore romano che ave ...