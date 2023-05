Salvatore Aranzulla è diventato papà | l’annuncio sui social

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 31 maggio 2023) “Se prima eravamo in due, adesso siamo in tre“: cosìha annunciato la nascita della sua prima figlia. E il divulgatore informatico, 33 anni, ha postato anche una foto con la bimba, in ospedale. Niente o poco si sa della sua vita privata: il Corriere fa sapere che la compagna si chiama Sabrina. Moltissimi i commenti sotto al post: “Auguri! Ora mi serve subito un tutorial per fare un figlio”, “Come si cresce un figlio” online su.it”, “L’unico figlio che non dovrà aiutare il padre a fare lo spid”, “Ce lo fai un tutorial?” e così via tra tante battute ironiche e ancora più messaggi di auguri e congratulazioni. In una intervista rilasciata sempre al Corriere della Sera nel 2002,aveva parlato dell’idea di avere un figlio: “Non dormirà con me. Mi spiace, ma devo dormire. Senta, io oggi ...