Salvatore Aranzulla è diventato papà | l’annuncio social

Udite udite. Il guru di internetè diventato papà . È l'esperto nazionale di informatica, diventato famoso per il suo sito online, su cui insegna alla penisola come districarsi con programmi, app, computer e ...'Se prima eravamo in due, adesso siamo in tre'. Cosìannuncia su Facebook di essere diventato papà, postando una foto che lo ritrae con il camice verde e un fagottino in braccio. Del bebè per ora non si conosce né il nome né il ...Su Facebook l'annuncio del guru tech scatena i follower tra congratulazioni e ipotesi di nuovi tutorial "Se prima eravamo in due, adesso siamo in tre". Cosìannuncia su Facebook di essere diventato papà, postando una foto che lo ritrae con il camice verde e un fagottino in braccio. Del bebè per ora non si conosce né il nome né il sesso,...

Salvatore Aranzulla diventa papà per la prima volta: sui social lo scatto tenerissimo IL GIORNO

Il guru del web fai-da-te ha annunciato la bella notizia postando una foto sui social del bebé, di cui non ha svelato il nome né il genere ...Con la tua autorizzazione noi e i nostri fornitori possiamo utilizzare dati precisi di geolocalizzazione e identificazione tramite la scansione del dispositivo. Puoi fare clic per consentire a noi e a ...