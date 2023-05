Salvare l’abuso d’ufficio Da Lo Voi a De Lucia tutti contro l’abolizione del reato

Leggi su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Dalla padella alla brace. Dopo la riforma di Marta Cartabia, già bocciata da numerosi magistrati, per la Giustizia italiana rischia di mettersi molto male con l’intendo del guardasigilli Carlo Nordio di mettere mano ale al traffico di influenze illecite. A pensarla così i numerosi togati che ieri sono stati auditi dalla Commissione Giustizia della Camera. Per la Giustizia rischia di mettersi male con l’intendo di Nordio di mettere mano ale al traffico di influenze illecite “Sul tema ho letto con grande attenzione le proposte che sono state presentate” per riformareche è “undi fatto inapplicato se per applicazione intendiamo il raggiungimento di una sentenza di condanna”, è quanto afferma il procuratore ...