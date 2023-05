Salute | Korn Gemelli | bambini più vulnerabili alle polveri sottili

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Padova, 31 mag. - "Isono particolarmenteagli effetti delle sostanze tossiche presenti nell'aria per alcuni motivi molto semplici, ma che è importante ricordare. I...

Questi danni, avverte, avvengono già nel corso della gravidanza, con "l'aumento dei parti pretermine" e "del numero dei bambini di basso peso alla nascita, e anche di quegli aborti che un tempo ...Qualità dell'aria e", organizzato da Consulcesi in occasione della Giornata Mondiale dell'... Pier Mannuccio Mannucci, Emerito di Medicina Interna dell'Università di Milano e David, ...... professore emerito di Medicina interna dell'Università di Milano, e David, dirigente medico ... solo il 21% degli europei si trova in una situazione di rischio per lalegata agli sforamenti ...

I piccoli "respirano molto più vicini al pavimento - ricorda Korn - Questo vuol dire che sono direttamente a contatto con gli scarichi delle auto, per esempio". Inoltre, aggiunge lo specialista, hanno ...(Agenzia Vista) Roma, 30 maggio 2023 Le immagini dell’evento “Liberi di respirare. Qualità dell’aria e salute”, organizzato da Consulcesi in occasione della Giornata Mondiale dell’Ambiente 2023. L’in ...