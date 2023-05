Salerno | Festa della Repubblica | la cerimonia in Piazza Amendola

Leggi su zon

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Il prossimo 2 giugno si celebrerà il 77° anniversarioproclamazione; tale ricorrenza rievoca valori di libertà e democrazia e contribuisce a mantenere vivo uno spirito di solidarietà, unità nazionale e di condivisa responsabilità. Questa occasione offre un’opportunità speciale per soffermarci a ricordare e riflettere sulla nostra storia con uno sguardo rivolto al futuro, e confermare l’impegno di noi tutti per la crescita del nostro Paese. Con questi sentimenti il Prefetto di, Francesco Russo, ha organizzato unache si terrà venerdì 2 giugno, alle ore 10.00, in. Nel corsomanizione, il Prefetto diconsegnerà le onorificenze “al merito ...