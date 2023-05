Salario minimo? No | caro Visco | meglio ridurre tasse e spesa

(Di mercoledì 31 maggio 2023) – Più puntuale delle, più della scadenza delle cambiali, il 31 maggio tocca ascoltare, o leggere, le considerazioni finali del governatore della Banca d’Italia nella Giornata del Risparmio, la solita inconcludente festicciola, meno utile delle giornate che il mondo moderno dedica al lavarsi le mani, a non sprecare l’acqua, a ricordarsi che, magari prigionieri nelle rsa, esistono mammà e papà, e pure i nonni. Quest’anno è l’ultima occasione di un bel discorsetto di Ignazio, prossimo a lasciare il prestigioso incarico a Palazzo Koch. E che ti tira fuori il governatore? Per favorire il risparmio degli italiani, che dovrebbe essere il tema della giornata annuale, bisogna introdurre ile favorire l’integrazione dei migranti attraverso corsi di formazione per la loro integrazione nel tessuto ...

In tale scenario il Governatore di Bankitalia apre all'introduzione delche, tuttavia, " sottolinea Visco " richiede di essere "definito con il necessario equilibrio". Di fronte al ..."Ilcredo debba essere utilizzato secondo le regole dell'Ue . Quindi soltanto dove non c'è contrattazione collettiva con percentuale oltre 80%. In Italia siamo a circa il 90%, quindi è più ...... non hanno un'occupazione regolare o, pur avendola, non si vedono riconosciute condizioni contrattuali adeguate; come negli altri principali paesi, l'introduzione di un, definito con ...

Salario minimo, natalità, debito: gli ultimi richiami di Visco Avvenire

