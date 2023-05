Salario minimo | debito e Pnrr L’agenda l’ultima di Ignazio Visco

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Il retrogusto era quello del lascito. Non poteva essere altrimenti dopo dodici anni alla guida della Banca d’Italia., che il prossimo mese di novembre prenderà congedo da Palazzo Koch dopo aver preso il testimone da Mario Draghi nell’ormai lontano novembre del 2011, ha tenuto le sue ultime Considerazioni finali. Forse le più importanti, le più delicate, le più attese. In dodici anni il mondo è cambiato e con esso l’Italia. Gli ultimi tre, poi, sono stati un vero e proprio spartiacque per la finanza, l’economia, la società. Prima la pandemia, con le industrie ferme e i bilanci delle banche imbottiti di prestiti in sofferenza, poi la grande inflazione e la fine della stagione del costo del denaro a zero, con le prime vere fiammate sui mutui e la conseguente battaglia in Europa per ammorbidire la linea oltranzista della Bce. Infine la guerra ...

"Ilè utile per la giustizia sociale".- - > Ignazio Visco, governatore della Banca d'Italia . Alle sue ultime Considerazioni finali, Ignazio Visco manda messaggi forti. Come ilche, davanti agli effetti di una precarietà sempre più lunga, va introdotto in Italia per "rispondere a non trascurabili esigenze di giustizia sociale". Come, davanti alle tante ...Serve la riforma fiscale con occhio a debito e progressività."Ilè utile per la giustizia sociale

Visco (Bankitalia): il salario minimo per legge può servire. Attuare il Pnrr, il Pil crescerà Corriere della Sera

Il retrogusto era quello del lascito. Non poteva essere altrimenti dopo dodici anni alla guida della Banca d’Italia. Ignazio Visco, che il prossimo mese di novembre prenderà congedo da Palazzo Koch do ...Cavalcare le polemiche attorno al Festival di Sanremo 2024 è ormai una costante di Viva Rai 2. Nella puntata di martedì 30 maggio, un altro botta e risposta tra i due. «Rimani in Rai Nessuno vuole ...