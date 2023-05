(Di mercoledì 31 maggio 2023) Dopo Montecarlo a casa Leclerc, ecco lain casa. Ilnel Principato non è stato esaltante per la Ferrari che domenica però proverà a fare il salto di qualità, anche con qualche ...

Sarà un week end 'speciale' per Carlosche sul circuito del Montmelò avrà gran parte del tifo ... Non è facile spiegare cosa significa correrepropria nazione, direi semplicemente che è ...Le parole diLo spagnolo, sempre andato a punti in Formula 1sua gara di casa, ha presentato così la gara del Montmeló: ' La Spagna è una terra di motorismo con molti circuiti sparsi in ...... si è chiuso " non senza errori " con la sesta posizione di Charles Leclerc e l'ottava di Carlos. Frederic Vasseur però non ammaina la bandiera e,speranza che finalmente funzionino gli ...

Sainz nella sua Spagna 'spero che arrivi un grande risultato' - F1 Agenzia ANSA

Dopo Montecarlo a casa Leclerc, ecco la Spagna in casa Sainz. Il risultato nel Principato non è stato esaltante per la Ferrari che domenica però proverà a fare il salto di qualità, anche con qualche a ...Il pilota Ferrari Carlos Sainz inquadra il GP di casa, dove è sempre andato a punti in F1: lo spagnolo deve dimenticare la delusione di Monaco ...