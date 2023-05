Sabrina Salerno posta la perizia del chirurgo | “Il mio seno è naturale | nessuna protesi”

Leggi su tpi

(Di mercoledì 31 maggio 2023)ha deciso di zittire una volta per tutte i suoi detrattori. Da anni, infatti, molte sono le voci che girano circa lazza o meno del suo. Pubblicando ladel, ha spento ogni possibile nuovo rumor. “Spero, con questo documento, di aver messo la parola FINE a una fake news che mi perseguita da più di 30 anni”, scrive su Instagram. Tanti i commenti dei vip che la supportano. “La storia clinica, gli esami pregressi e l’obiettività attuale, escludono in maniera assoluta la presenza di impianti mammari”. Lo scrive ilestetico al qualesi è rivolta per escludere, una volta e per tutte, le voci che girano sul suo ...