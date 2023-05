Sabrina Salerno fa certificare da un chirurgo che il suo seno non è rifatto | il post

vuole mettere fine alla 'fake news che mi perseguita da più di 30 anni' sul suo seno. E per farlo posta su Instagram la perizia del chirurgo con le conclusioni in cui si legge: 'La ...La showgirl in un post mostra la perizia chirurgica (Foto Fotogramma)vuole mettere fine alla 'fake news che mi perseguita da più di 30 anni' sul suo seno . E per farlo posta su Instagram la perizia del chirurgo con le conclusioni in cui si legge: 'La ...La showgirl in un post mostra la perizia chirurgicavuole mettere fine alla "fake news che mi perseguita da più di 30 anni" sul suo seno . E per farlo posta su Instagram la perizia del chirurgo con le conclusioni in cui si legge: "La ...

Sabrina Salerno pubblica la perizia del chirurgo: "Non ho il seno rifatto" La Gazzetta dello Sport

Lo sfogo della showgirl sui social. Ecco cosa dice la perizia chirurgica Sabrina Salerno vuole mettere fine alla "fake news che mi perseguita da più di 30 anni" sul suo seno. E per farlo posta su Inst ...• Abbonati a GPRO e goditi tutto il sito, compresi i contenuti esclusivi di G+, SENZA PUBBLICITA’ Sabrina Salerno non si è rifatta il seno. Per cercare di mettere fine a una voce che gira orami da div ...