Roseto Capo Spulico Giuseppe Spagna morto sul lavoro accaduto a Rocca Imperiale

Leggi su laprimapagina

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Infortunio mortale sul(Cosenza).stava lavorando per conto di un’azienda di movimento terra di Castrovillari alla messa in sicurezza degli argini del torrente Canna, quando un masso si è staccato da una struttura di calcestruzzo preesistente e lo ha schiacciato, uccidendolo., 39 anni, era sposato, aveva una figlia e risiedeva a. I Carabinieri di Cassano allo Ionio e i vigili del fuoco sono intervenuti sul luogo per rimuovere la roccia e permettere il trasferimento della salma all’obitorio. La Procura di Castrovillari ha aperto un’inchiesta per verificare eventuali responsabilità e sequestrato il cantiere mentre sull’...