Romano Prodi | L' autoritarismo della destra sta cambiando la natura del Paese

(Di mercoledì 31 maggio 2023) L'ex premier è preoccupato: "Siamo davanti ad un governo che punta a prendersi tutto, con l'innesto di persone solo di stretta fiducia in Rai e con la tentazione di escludere Stefano Bonaccini dalla ricostruzione in Emilia Romagna". Poi un appunto per Schlein: "Sulle contestazioni a Roccella ha sbagliato, doveva dire che una cosa del genere è inammissibile"

Lo ha detto il fondatore dellUlivo e ex premierin unintervista a La Stampa. Quanto al quadro economico dellItalia per il professore certo che se la cava, ma stiamo attenti a non ...

