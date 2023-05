Romano Prodi | “Il governo ora punta a prendersi tutto | questo è autoritarismo”

(Di mercoledì 31 maggio 2023) L’ex premier: «L’informazione si sta trasformando da duopolio in monopolio. La vittoria alle comunali? La destra sa governare meglio di altri le paure»

Quattro giorni di incontri, dibattiti, musica, politica, diritti e futuro. Con centinaia di ospiti e grandi firme del nostro giornale. Da Elly Schlein a, da Andrej Kurkov a Vera Politkovskaja. E poi Stefano Massini, Francesco Piccolo, Chiara Valerio. Francesco Pannofino, Caterina Guzzanti, Giorgia e il duo Colapesce Dimartino. Dall'8 all'...Recuperiamo l'anima del migliore centrosinistra di questi trent'anni, la spinta dal basso generata dal primo Ulivo die Walter Veltroni. Allora furono i "Comitati per l'Italia che ...Bersani sarebbe dovuto essere presidente del Consiglio, ma invece ottenne soltanto un "pre incarico" e, dopo aver fallito anche nell'obiettivo di portarea Palazzo Chigi, si dimise. Ecco,...

Romano Prodi: «Se l'Europa non reagirà, con l'AI sarà tutto governato dai giganti di Internet» Corriere della Sera

L'anno prossimo il premio verrà consegnato ai giovani talenti Bbs. Il figlio Carlo: "Ha costruito tutto con volontà e dedizione". Presenti all'inaugurazione Prodi, Casini e il patron del cioccolato Ma ...