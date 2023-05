Roma “Tuo nipote ha bisogno di soldi” | maxi-truffe a 17 anziani

(Di mercoledì 31 maggio 2023)– Avrebbero truffato un’anziana con la classica scusa delin difficoltà, cercando di colpira lì dove i nonni sono più deboli e sensibili. Il tutto per ottenere denaro ed oro. Protagonista della vicenda sarebbero 3 uomini di origine campana, arrestati dagli agenti del VII Distretto San Giovanni, a seguito di approfondite indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di. Sono gravemente indiziati di aver commesso, a vario titolo ed ognuno in relazione ai singoli fatti, i reati di sostituzione di persona, furto in abitazione e truffa ai danni di 17 persone anziane negli ultimi 2 anni. Tutti episodi che vedrebbero coinvolti i 3 presunti truffatori sia nella Capitale che in provincia. L’indagine è scaturita da una denuncia presentata da una anziana di 79 anni, vittima del raggiro, la quale ha dichiarato ai poliziotti ...

Fai clic qui per annullare la risposta. Ilnome (obbligatorio) Indirizzo Email (obbligatorio, ma non sarà pubblicato) Ilindirizzo di email, di nuovo Ilsito se ne hai uno (non obbligatorio) Ilcommento'Eravamo a Piazza del Popolo, a. C'è una boutique famosa di vestiti. Io ero un ragazzino e gli ... Cosa ti ha insegnatopadre ' A credere nella gavetta, a essere una brava persona. Mi ha ...Fai clic qui per annullare la risposta. Ilnome (obbligatorio) Indirizzo Email (obbligatorio, ma non sarà pubblicato) Ilindirizzo di email, di nuovo Ilsito se ne hai uno (non obbligatorio) Ilcommento

Roma-Siviglia, gioca la finale di Europa League con Sportvatar La Gazzetta dello Sport

Creata dall’ospedale pediatrico Bambino Gesù, “Popòapp” individua la colestasi neonatale grazie a un algoritmo che analizza il colore delle feci da 0 a 3 mesi di vita su una foto del pannolino ..."Non dire che non è il tuo paese": l’antologia di racconti che celebra la ricchezza del continente nero. Connect e Sant’Egidio presentano il 4 giugno a ...