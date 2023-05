Roma-Siviglia | programma e telecronisti Sky | Dazn e Rai finale Europa League 2022 2023

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Ile isu Sky,e Rai didell’. E’ arrivata la notte dei sogni per i giallorossi, quella di Budapest in cui ci si gioca tutto contro gli spagnoli che hanno già vinto per sei volte questa competizione. Alla Puskas Arena i capitolini possono scrivere una pagina importantissima della loro storia, chi riuscirà ad avere la meglio?sarà visibile su Sky Sport Uno con la telecronaca di Maurizio Compagnoni e Luca Marchegiani, sucon la telecronaca di Pierluigi Pardo e Andrea Stramaccioni e su Rai Uno con la telecronaca di Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro. SportFace.

... un ex romanista, un amante diche ama parlare ancora il romanesco, che traccia una via alla sua vecchia squadra. Ilha qualche problema in difesa e un modo di attaccare piuttosto ...Spazio poi alla finale di Europa League di questa sera con 'alzala ancora' in riferimento alla partita contro ile alla voglia di Mourinho di continuare a vincere. In basso 'Tutti ...All.: Mendilibar Sarà Anthony Taylor l'arbitro di, finale di Europa League. Il fischietto inglese, nato il 20 ottobre 1978 a Wythenshawe, Manchester, Regno Unito, è universalmente ...

Tutto pronto per la finale di Europa League tra Siviglia e Roma alla Puskas Arena di Budapest. Una partita sicuramente elettrica, dove verrà assegnato il primo titolo continental di questa stagione. L ...I giallorossi a caccia della loro prima Europa League È il giorno della finale di UEFA Europa League. La Roma sfida il Siviglia a Budapest, alla Puskás Aréna, questa sera alle 21. Seconda finale europ ...