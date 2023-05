Roma-Siviglia oggi in tv | Europa League 2023 | orario | canale | programma in chiaro | streaming | probabili formazioni

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Questa sera scopriremo quale squadra alzerà al cielo la prima Coppa continentale per club della stagione. Alle ore 21.00 infatti andrà in scena l’attesissima finale ditraalla Puskas Arena di Budapest (Ungheria) con l’Italia che cercherà il primo successo nelle tre occasioni di queste settimane. Vedremo in azione laallenata di Josè Mourinho che, nonostante una notevole serie di infortuni, è stata in grado di raggiungere l’atto conclusivo dell’, e proverà a fare il bis dopo il trionfo in Conferencedi dodici mesi fa. La compagine giallorossa vuole un altro successo europeo, ma non avrà vita facile. Sul fronte campo appare recuperato Spinazzola, pronto per la fascia sinistra, ...

... centrocampista olandese della, in vista della finale di Europa League Georginio Wijnaldum ha parlato ai canali ufficiale della Uefa alla vigilia di. PAROLE ...Commenta per primo Tra i grandi personaggi di questa finale di Europa League tranon poteva mancare un grande come il direttore sportivo degli andalusi Monchi . Che a Sky Sport ha confessato le sue emozioni in vista della partita di Budapest: ' E' tanto speciale, ...sarà trasmessa in televisione in chiaro su Rai1. Inoltre, la gara sarà visibile anche su Sky, sui canali 201 (Sky Sport Uno), 203 (Sky Sport Football), 213 (Sky Sport 4k) e 251 (Sky ...

Una vera giornata di passione calcistica. Questo 31 maggio deciderà chi sarà la prima squadra ad alzare un trofeo europeo nella stagione 2022/2023: alla Puskas Arena la Roma di José Mourinho tenterà d ...Con il Siviglia i giallorossi inseguono la seconda coppa. Dybala è guarito. Lo Special One: "Vado via come dall'Inter Stavolta non ho un ...