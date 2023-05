Roma-Siviglia | Mourinho contro tutti | scontro ad alta tensione con la panchina spagnola

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Un finale incandescente tranella finale di Europa League. Al minuto 119? infatti, Matic si è accasciato al suolo, stremato. Lalo ha incalzato a rialzarsi e lì,, non c’ha più visto. Subito si è scagliato faccia a facciatutta laavversaria, per difendere il suo centrocampista. Anche Dybala è sembrato un po’ aizzato. Poco dopo il portoghese si è spiegato con ini ma, ovviamente, è stato ammonito dall’arbitro. SportFace.

Episodio destinato a far discutere nel corso del secondo tempo della finale di tra lae il. La squadra di Mourinho , dopo essere andata in vantaggio con il gol di , è stata recuperata dagli spagnoli nella seconda frazione di gara in seguito alla sfortunata autorete di ...Alla Puskas Arena, il match valido per la finale di Europa League tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live (inviato all'Olimpico) - Alla Puskas Arena,si affrontano nel match valido per la finale di Europa League ...Francesco Totti, ex capitano della, ha parlato così della finale tra i giallorossi e il: le sue dichiarazioni Francesco Totti ha parlato a Dazn di. LE PAROLE - "Poter vedere lain finale è la cosa più bella che possa succedere. Dopo tanti anni fare due finali di seguito è incredibile. ...

Europa League: in campo Siviglia-Roma 1-1 LIVE - Calcio Agenzia ANSA

Episodio destinato a far discutere nel corso del secondo tempo della finale di Europa League tra la Roma e il Siviglia. La squadra di Mourinho, dopo essere andata in vantaggio con il gol di Dybala, è ...Tesa e snervante come ogni finale che si rispetti, la partita tra Siviglia e Roma è stata giocata anche da José Mourinho. L’allenatore della Roma non è mai stato così vicino all’addio ai colori giallo ...