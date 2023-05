Roma-Siviglia | i precedenti | vittoria spagnola per 2-0 nell’unica partita “europea”

Leggi su oasport

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Tranon c’è una grande storia di sfide europee. Prima dell’unico match ufficiale in una competizionetra le due squadre nel 2020, i giallorossi e gli andalusi si sono scontrati diverse volte ma quasi sempre in partite amichevoli o per piccole competizioni. La prima volta è nel 1958 per il trofeo “Ramon de Carranza” conper 2-1, mentre asi gioca la prima volta nel 1969. Laè in tournée invernale e affronta una mista die Betis. In quel caso i giallorossi vincono grazie ai gol di Taccola e Capello. Tutta la UEFA Europa League è su DAZN. Attiva ora Poi si arriva al 1995, all’Olimpico in unadi prestagione. Un diciottenne che si sta affacciando in prima squadra ...