Roma-Siviglia | chi è l’arbitro della semifinale di Europa League? Ricordi dolci per i giallorossi | amari per gli iberici

Leggi su oasport

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Tutto pronto per la finale ditraalla Puskas Arena di Budapest. Una partita sicuramente elettrica, dove verrà assegnato il primo titolo continental di questa stagione.di questa partita sarà l’inglese Anthony Taylor, coadiuvato da Gary Beswick ed Adam Nunn. Quarto uomo sarà Michael Oliver, con l’assistente arbitro di riserva Stuart Burt. Al VAR invece Stuart Atwell, Christopher Kavanagh e l’unico non inglese, il tedesco Bastian Dankert. Arbitro quarantaquattrenne, nato il 20 ottobre 1978, vanta 344 direzioni in Premiernella propria carriera, 28 partite in Championse 18 in, oltre ad essere stato tra i selezionati negli ultimi Mondiali in Qatar e agli Europei 2020. ...