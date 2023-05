Roma-Sivigilia | le probabili formazioni della finale di Europa League | Abraham sfida En Nesyri

Leggi su contropiedeazzurro

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Archiviata la covente sconfitta subita da parteFiorentina di Vincenzo Italiano, in occasione37ª giornata del campionato di Serie A, per ladi José Mourinho recentemente espressosi, è giunto il momento di scendere in campo ed affrontare ildi José Luis Mendilibar, nell’attesissimadiin programma in data 30 maggio, alle ore 21:00, nella splendida e suggestiva cornicePuskas Arena, la quale si preannuncia gremita in ogni ordine di posti. Non è sicuramente un buon momento per ladello Special One, chiamata a disputare la sua secondaconsecutiva nell’arco di due anni, e che nelle ultime cinque giornate di campionato ha racimolato ...