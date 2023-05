ROMA PRIDE 2023 | annunciato il programma ufficiale dell’edizione

(Di mercoledì 31 maggio 2023) È iniziato il conto alla rovescia che ci porterà, sabato 10 giugno, alla grande marcia che si snoderà per le vie della Capitale. Sarà un serpentone gioioso e colorato che partirà da Piazza della Repubblica e arriverà in Via dei Fori Imperiali. Un corteo che rivendicherà a pieno titolo diritti uguali per tutti al grido di “QUEERESISTENZA”, slogan delche attende in piazza un milione di persone. Le oltre 20 Associazioni e realtà lgbtqi+, riunite nel Coordinamento, saranno presenti con i loro striscioni e molte di loro anche con i coloratissimi carri allegorici che diffonderanno musica e attorno ai quali si accoderanno migliaia di persone. La manifestazione di quest’anno si preannuncia gremita sia dalle Associazioni che dai partiti politici, sia dai personaggi della cultura e ...

Roma Pride 2023, un'edizione al grido di 'Queeresistenza'

