Roma | Pinto | “La mia intenzione è di proseguire il lavoro con Mourinho”

(Di mercoledì 31 maggio 2023) “Il nostronon si può valutare in base al risultato di questa finale. Abbiamo ancora molto da fare per questo club. Sappiamo che il calcio a volte presenta delle sorprese e che non possiamo mai garantire al 100% quello che succederà in futuro, ma da parte mia l’è quella diilinsieme”. Intervistato dal portale portoghese Sicnoticias, il general manager dellaTiago, ha parlato del futuro di: “Mou è una persona molto esigente, che nonostante abbia 60 anni e 26 titoli continua a lavorare con la stessa ambizione e motivazione di quando aveva 30 anni”. SportFace.

