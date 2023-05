Roma | lite tra stranieri | la situazione e le conseguenze

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Martedì mattina presso un cantiere edile alla Bufalotta, un uomo egiziano di 33 anni ha ferito tre connazionali durante unaaccesa. Dopo l’alterco, l’uomo è fuggito dal luogo del crimine, ma è stato successivamente individuato dalla polizia presso un bar su via Palmiro Togliatti. I tre feriti, di età compresa tra i 22 e i 28 anni, sono stati colpiti alle braccia, con uno di loro che ha riportato anche la frattura dell’omero. Sono stati immediatamente soccorsi e trasportati in ospedale per ricevere le cure necessarie. Nonostante le ferite, nessuna delle vittime è in pericolo di vita, ma le prognosi variano dai 10 ai 30 giorni. Gli agenti del commissariato Fidene-Serpentara sono riusciti a rintracciare l’aggressore qualche ora più tardi, non lontano dalla sua residenza. L’uomo è stato denunciato per lesioni aggravate. L'articolo proviene da Italia Sera.

E' successo ieri mattina in un cantiere edile in via di Villa di Faonte, un operaio di origine egiziane di 33 anni al culmine di una lite con tre connazionali, pensa bene di accoltellare i ...