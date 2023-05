Roma in finale | da Verdone a Totti | tanti tifosi vip a Budapest

(Di mercoledì 31 maggio 2023), 31 mag. (Adnkronos) - Da Carloa Damiano David, da Francescoa Antonello Venditti. Lascende in campo contro il Siviglia aper ladi Europa League e può contare sul tifo di una nutrita schiera di vip. Oltre ai proprietari Dan e Ryan Friedkin sono issimiche hanno raggiunto la capitale ungherese, circa ventimila. E sono attesi molti volti noti del mondo delle celebrità: la leggenda del club Francescoci sarà, insieme ad altri ex giocatori come Ruggiero Rizzitelli, Vincent Candela, Simone Perrotta e Marco Cassetti. Confermata anche la presenza della ex presidentessa Rosella Sensi, oltre a quella diillustri come gli attori Valerio ...

L'esordio come fidanzata, passato un po' in sordina, è stato allo stadio Olimpico di, durante ladi Coppa Italia vinta dall'Inter: Megan era in tribuna e poi è scesa in campo per ...Questa sera, mercoledì 31 maggio, lasarà la prima delle tre italiane che scenderanno in campo in una...... solo oggi, dall'aeroporto di Fiumicino , oltre 4000 tifosi giallorossi, dei circa ventimila attesi complessivamente, a Budapest per assistere, questa sera, alladi Europa League tra la...

Roma-Siviglia, oggi la finale di Europa League: news live e dove vederla Sky Sport

Dopo aver eliminato la Juventus in semifinale, il Siviglia andrà a caccia della settimana Europa League nella finalissima di Budapest contro la Roma. Nonostante una stagione complicata, gli spagnoli h ...Calcio d'inizio ore 21 per la finale di Europa League: gli spagnoli vogliono dettare legge, giallorossi per fare la storia ...